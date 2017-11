CCOO i UGT normalitzen el 155 plantejant el 21-D com unes autonòmiques

Última actualització Dimecres, 29 de novembre de 2017 17:45 h

Demanen deixar més de banda el debat nacional

ACN/Redacció| Els sindicats UGT i CCOO demanen als líders polítics prioritzar -o, almenys, posar al mateix nivell- el debat social per davant del debat nacional de cara a la campanya electoral. Una petició del tot legítima si les eleccions del proper 21 de desembre s'haguèssin convocat en un marc de normalitat, i no imposades per l'autoritarisme del govern de Mariano Rajoy via 155. Però cal recordar que vivim temps d'excepcionalitat, i cal estar a l'alçada de les circumstàncies. Ambdòs sindicats ja van ser durament criticats per desvincular-se de la vaga general en protesta per la regressió de drets a Catalunya del passat 8 de novembre.

"El procés nacional ha ocupat el carrer" els darrers mesos, ha constatat Pacheco, i això ha "aturat" la intenció del sindicat de dur a terme una ofensiva aquesta tardor per recuperar drets laborals. "Teníem un interès en sortir del conflicte a conflicte per portar-lo al caràcter general", ha recordat el líder de CCOO. Pacheco confia que de cara a l'hivern es creï la possibilitat de "recuperar el marc dels interessos pels drets de les persones" en l'àmbit laboral, econòmic i social.



Per fer-ho possible, ha emfatitzat la necessitat de crear una "confluència social i sindical" tal com s'ha fet els darrers mesos per defensar els drets i llibertats democràtiques, però aquest cop per demanar la recuperació de drets socials. En aquest sentit, Pacheco s'ha mostrat partidari de "reforçar la unitat d'acció amb la UGT" i fer una "ampliació" de la col·laboració amb algunes de les organitzacions socials amb les quals han treballat darrerament en el marc de la Taula per la Democràcia. "Volem acabar amb la precarietat en el mercat de treball", ha reflexionat Pacheco, que ha denunciat la "temporalitat", "parcialitat" i "baixos salaris" als quals s'enfronten molts treballadors. "Cal incorporar el progrés social de la recuperació econòmica al món del treball" i lluitar contra la xacra de la "pobresa crònica", ha insistit. D'altra banda, el líder de CCOO ha demanat que s'augmenti la despesa social i es refaci el "marc de les polítiques fiscals".

Pacheco ha normalitzat la situació d'excepcionaliat que viu el país i ha manifestat la voluntat de fer arribar les propostes del sindicat a tots els partits polítics, com fan en cada campanya, i la intenció d'organitzar una "reunió conjunta" de cara al desembre amb els portaveus polítics. Amb tot, ha tornat a demanar l'alliberament dels consellers empresonats i dels 'Jordis' per "corregir una anomalia democràtica". Per últim, ha demanat que les eleccions del 21-D siguin "un terreny per recuperar el seny i el consens entre tots" per poder superar la situació de "bloqueig" actual i ha insistit en la necessitat de trobar una "solució negociada". "La gent del sí ha de reconèixer a la del no, i la gent del no a la del sí per mantenir la cohesió social", ha defensat.

El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, ha exigit als partits que ens ensenyin les seves agendes socials per a la legislatura, "de quatre anys i no de quinze dies"; i ha demanat als ciutadans que votin per poder solucionar políticament, amb debat i negociació, la situació política que ha portat part del Govern a la presó, mesura que ha qualificat de "desproporcionada". Tot això ho ha explicat a la concentració que, tots els dimecres al migdia, fan a Tortosa la UGT i CCOO, "pels drets i les llibertats", on una vintena de representants sindicals han mostrat pancartes amb el rostre de la consellera de Trenall i Afers Socials, Dolors Bassa.Al seu torn, el secretari general de CCOO a Catalunya, Javier Pacheco, ha demanat que l'agenda social es posi "al mateix nivell" que la qüestió nacional: s'han de "solucionar a la vegada" perquè "són igual d'importants. Totes dues coses han d'anar de la mà", ha remarcat. A més, Pacheco ha recordat que del 21-D n'ha de sortir un govern que "faci polítiques". "És moment d'aprofitar el creixement econòmic per incorporar el progrés social i acabar amb la precarietat", ha insistit. En aquest sentit, Pacheco ha emplaçat els altres sindicats i agents socials a treballar, de cara als propers mesos, per recuperar el "caràcter general" de la lluita pels drets laborals.