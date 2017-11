El motí de la policia espanyola contra Zoido es materialitza

No hi ha cap vot

Tots contra Zoido

Els cinc sindicats de Policia Nacional i les vuit associacions de guàrdies civils es plantegen de forma unànime col·lapsar el sistema si el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, no compleix amb els seus plans d'equiparació salarial. Així ho explicaran en una roda de premsa sense precedents per informar sobre la unitat de les seves accions amb l'objectiu que el Ministeri de l'Interior els informe dels terminis i quantia per aconseguir la igualtat salarial amb Mossos o Ertzaintza.

No hi ha temps

Zoido té fins al gener per a presentar un esborrany dels pressupostos amb els augments de sou. En cas que aquesta cita no es produeixi, els secretaris generals del SPP i d'AUGC, José Antonio Calleja i Alberto Moya, han avançat en nom de tots que es plantejaran altres mesures de pressió com manifestacions i concentracions, traslladar a la UE les seves reivindicacions i, fins i tot, fer una vaga de zel.

Col·lapse al departament

En cas de produir-se aquesta vaga de zel, significaria un col·lapse als aeroports o comissaries, en tràmits de renovar documentació. Els encarregats d'anunciar aquestes mesures han assegurat que es tracta d'accions "inusuals" i "extraordinàries" adoptades perquè el "diàleg no avança".