Iceta s'oblida de l'homofòbia de Bertin Osborne per un minuts de glòria a Tele5

Última actualització Dimecres, 29 de novembre de 2017 19:50 h

Segona "amistat perillosa" del socialista per esgarrapar 4 vots

0 ( 2 vots ) Carregant Carregant



Redacció | Miquel Iceta i el seu equip de campanya temen que els resultats d'aquestes eleccions els castiguin una vegada més. Les últimes decisions demostren la necessitat a la desesperada d'arreplegar vots. Si ja va ser sonat que Units per Avançar, de Ramon Espadaler i Josep Anton Duran i Lleida, fessin coalició amb el PSC, ara, Iceta torna a vendre la seva dignitat perquè un homòfob i exemple de "mascle espanyol heterosexual", Bertín Osbrone, l'entrevisti a Tele5.

Vendre's per tenir uns minuts de glòria a Tele5. Així es podria resumir la participació al programa de Bertin Osborne, 'Mi casa es la tuya', d'entrevistes amb un to col·loquial.

El programa, que s'emet avui a la nit, tindrà dos protagonistes polítics i del mateix bàndol, el del 155, i són Inés Arrimadas i Miquel Iceta. Que la líder de Ciudadanos a Catalunya es deixi entrevistar pel mascle ibèric espanyol per excel·lència, no és notícia, però sí que ho faci Iceta. Bertín Osborne s'ha caracteritzat per acumular crítiques i denúncies sobre el seu masclisme i el seu humor homòfob.

Hi ha diferents vídeos a YouTube amb fragments de l'últim espectacle del cantant de ranxeres amb el seu inseparable amic Arévalo, fent bromes d'un baix to i un baix nivell importants. En el vídeo es pot veure com qualificava els treballadors de Tele5 (abans de treballar-hi, quan estava a RTVE) de "moñas" i que s'hi ha d'anar amb el "culo agazapado" o "pegado a la pared" en referència al perill que podria córrer a ser sodomitzat.

Lluny de demanar perdó, quan se li ha preguntat al presentador espanyol sobre aquest tipus d'humor s'ha reafirmat: "no cambiaré, al que no le guste, que se joda".





Notícies relacionades