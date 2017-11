Sixena obre la porta a l'espoli cultural de Catalunya via 155

Última actualització Dimecres, 29 de novembre de 2017 18:45 h

Reclamen el retorn dels papers de Salamanca emparant-se en l'article de la Constitució espanyola

ACN/M.B| El ministre de cultura espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va ordenar ahir als òrgans del Departament de Cultura de la Generalitat traslladar a l'Aragó 44 obres d'art del Museu de Lleida, disputades en un llarg litigi judicial que ell mateix va tallar de soca-rel en impedir a la Generalitat recórrer el requeriment del Jutjat número 1 d'Osca que demanava el trasllat de les obres. El cas Sixena, després que l'aplicació del 155 imposés Méndez de Vigo conseller de Cultura, ha obert la porta a que altres territoris de l'Estat li demanin el seu favor per expoliar culturalment Catalunya. I tot, emparant-se en l'article de la Constitució que ha fulminat l'autogovern a Catalunya en tots els àmbits.





La polèmica sobre els anomenats "papers de Salamanca" gira al voltant de documentació robada durant la Guerra Civil espanyola a Catalunya. Després d'un llarg litigi, més d'un milió de documents van tornar de Salamanca a Catalunya, entre 2006 i 2014. Ara, Sánchez assegura que 400.000 d'aquests papers no són de famílies catalanes i no poden ser entregats "a qui mai han estat els seus propietaris". El president de 'Salvar el Archivo de Salamanca ha afirmat que els documents "no es van enviar adequadament" i que han de tornar al centre documental abans del 21 de desembre en compliment de la sentència i emparant-se en l'article 155.

És el cas de l'associació 'Salvar el Archivo de Salamanca', el president de la qual, Policarpo Sánchez, ha confirmat a l'ACN que divendres enviarà una carta a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamant el retorn de 400.000 documents de l'arxiu que té la Generalitat de Catalunya.