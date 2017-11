L'AN se salta la Constitució per evitar que el Congreso rebi els informes policials del cas Bárcenas

Juan Carlos de B madriz madriz

29 de novembre de 2017, 20.13 h

Sort que la 'constitució espanyola' s'ha de complir que si no.....

Es veu que qun ets del ram les lleis no s'apliquen del tot. Curiós estat de dret!!!!!

I mentrestant l'europa democràtica mirant com de costum a l'altre costat. Espero que aquesta europa agafi una boca tortículis