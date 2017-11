Els socialistes d'Andalusia i Extremadura recelen de les mesures econòmiques d'Iceta

Última actualització Dijous, 30 de novembre de 2017 05:00 h

Demanen que no hi hagi cap tracte a favor entre les comunitats

ANÀLISI - J.S | És la polèmica de sempre, però no pel fet de repetir-se vol dir que no sigui notícia. La mesura que Miquel Iceta tenia pensada per sanejar els comptes de la Generalitat, mitjançant la condonació del deute, ha topat amb l'oposició d'Andalusia i Extremadura.

El fet que encara no hagi començat oficialment la campanya electoral no és un problema perquè les federacions socialistes marquin les seves línies vermelles en les propostes del PSC. Iceta, coneixedor d'aquesta realitat, sempre ha mesurat bé les seves paraules per no provocar tensions innecessàries en les files del PSOE. Tanmateix, malgrat la bona voluntat, la realitat és tossuda i les tensions visibles.

La mesura que el primer secretari vol encetar per rebaixar la pressió econòmica de la Generalitat, i també d'altres comunitats que han fet un "esforç" per complir el dèficit, ha topat frontalment amb l'oposició del PSOE andalús i extremeny: "qualsevol mesura de condonació del deute ha de ser de caràcter universal".

Els socialistes catalans han preparat una campanya de caràcter nacional, una estratègia per apropar-se a l'espai electoral que ha deixat orfe el catalanisme d'Unió, que ha fet entrar en contradiccions el projecte del PSC. Pot un partit que és bandera de la defensa dels drets dels homosexuals tenir a la seva llista figures que van confrontar el matrimoni homosexual?

Aquest càlcul, ben mesurat per la direcció, emplaça els socialistes a una campanya electoral centrada en mesures, idees i propostes polítiques que xocaran en més d'una ocasió amb els barons del PSOE d'arreu del territori espanyol. El xoc per la condonació del deute pot ser el primer de molts que resten per venir.