Més de 70 entitats catalanes a l'exterior denuncien el tall de les subvencions pel 155

Es tracta de centres o casals amb l'objectiu de difondre la llengua i la cultura catalanes

Redacció| La Federació Internacional d'Entitats Catalanes (FIEC), que agrupa més de setanta Comunitats Catalanes de l'Exterior (centres o casals catalans reconeguts oficialment per la Generalitat, amb l'objectiu de difondre la llengua i la cultura catalanes) ha enviat un comunicat per denunciar "la greu situació financera i el greuge comparatiu que pateixen les comunitats catalanes de l'exterior respecte a altres comunitats d'espanyols residents a l'exterior".

D'ençà de la usurpació de les finances catalanes per part de l'Estat via 155, el pagament de les subvencions concedides a les CCE -que comprenien el període d'entre l'1 d'octubre del 2016 al 30 de setembre del 2017- amb càrrec al pressupost de 2017 per un import de 1.000.000,00 € està "bloquejat". Amb tot, segons expliquen, "les activitats i actuacions s'han realitzat i pagat tal i com estava previst i, en conseqüència, les CCE han avançat tots aquests fons, en alguns casos via préstecs personals".



La situació, a més, es veu agreujada pel fet que, en el moment del bloqueig dels comptes de la Generalitat, l'expedient de les subvencions no estava en fase resolutiva i, per tant, no s'havia generat l'obligació pressupostària per part de la Generalitat d'efectuar el pagament (estava pendent de signatura). "En aquest cas, si a 31 de desembre de 2017 no s'ha signat, l'import concedit a les CCE no es podrà pagar i aquests diners es perdran, ja que tot i estar pressupostats dins els pressupostos de la Generalitat del 2017, no s'hauran fet servir i el més probable és que s'hauran d'utilitzar per reduir deute", afirmen les entitats.