El Suprem decideix divendres si excarcera els presos polítics

Ara: "El TS decideix demà si els presos surten en llibertat"La Vanguardia: "El TS deixarà en llibertat els exconsellers si accepten la llei"El Periódico: "L'onada de fred polar posa a prova l'assistència social"El País: "La Audiencia se niega a ceder datos de causas contra el PP"La Razón: "El salvoconducto del ex Govern: renuncia expresa a la DUI"El Mundo: "Iceta reclama que Cataluña gestione todos los impuestos"ABC: "Otro día de fúria del taxi"

