Puigdemont no renuncia a la via unilateral després del 21-D

El president demanarà a la Junta Electoral "garanties" per poder fer campanya des de Catalunya

Redacció | El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha descartat seguir amb la via unilateral després de les eleccions del 21-D. El candidat de Junts per Catalunya (JxCat) ha subratllat que "no es pot excloure res si l'Estat no exclou la unilateralitat". Des de Bèlgica, Puigdemont ha insistit que complir amb el mandat encarregat per una majoria parlamentària no pot ser mai unilateral i que, en tot cas, el que sí que seria unilateral seria "no fer-ne cas".

A més, Puigdemont ha anunciat en una entrevista a 'Els Matins' de TV3 aquest dijous al matí, que demanaran a la Junta Electoral que garanteixi les condicions perquè pugui fer campanya electoral amb normalitat. En aquest sentit, ha reconegut que li encantaria "venir a Catalunya a fer campanya".

Tanmateix, ha reconegut que la situació a Bèlgica no és "agradable" però va decidir marxar davant aquest "cop d'Estat". "No podíem defensar el mandat del poble de Catalunya tots dins la presó", ha reblat.

Puigdemont ha tornat a denunciar el fet que hi pugui haver candidats empresonats i fora de Catalunya durant la campanya electoral: "És jugar fent trampes i amb l'àrbitre a favor", ha sentenciat.



Després del 21-D

Sobre una possible investidura, el president Puigdemont ha afirmat que seria "una contradicció flagrant que pogués ser investit president i després fos detingut". Però assegura que està "disposat a posar-ho a prova si hi ha una majoria clara".

D'altra banda, ha dit que prioritza el diàleg i la negociació però sempre s'han topat amb una negativa. "Qui declina el diàleg, actua de manera unilateral", ha afirmat Puigdemont, que ha afegit que "tenim el dret de dir que per aquí no hi passem". "El que ens ha portat fins aquí és un cop d'Estat constitucional i, contra això, no ens hi podem resignar", ha insistit.



La llista del President

Pel que fa a la presència del PDECat a la seva candidatura ha dit que se sent "absolutament còmode amb actitud del partit perquè gràcies a ells som aquí". "Hem pogut fer el que més s'assembla a una candidatura conjunta, inspirada en la transversalitat", ha sentenciat.

Per últim, ha confessat que no es penedeix de no haver convocat eleccions. "Ho hauria fet si l'Estat m'hagués donat totes les garanties", ha conclòs.

