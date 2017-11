Nova censura de l'Estat: prohibeix a setze eurodiputats visitar els presos polítics

Última actualització Dijous, 30 de novembre de 2017 10:20 h

La plataforma Diàleg UE-Catalunya sol·licita veure els consellers i els 'Jordis' empresonats

ACN | Diversos eurodiputats estrangers han denunciat les "dificultats" que estan trobant per aconseguir autorització per visitar els polítics i activistes catalans tancats a les presons d'Estremera, Alcalá de Meco i Soto del Real. "No hem trobat cap mena de cooperació del govern de Madrid", lamenten des de plataforma Diàleg UE-Catalunya, una delegació de 16 eurodiputats que va demanar visitar els consellers empresonats a la presó.

"Per ara no hem tingut cap resposta motivada, amb explicacions", assegura la francesa Marie-Pierre Vieu, que titlla "d'extremadament greu" aquest silenci. En aquest sentit, ha recalcat el dret de qualsevol eurodiputat a accedir a qualsevol centre penitenciari europeu.

Pel que fa a les eleccions, Vieu ha demanat que siguin "transparents". "Estem molt sorpresos per com han anat les coses, perquè s'hagin empresonat consellers i activistes per tenir un punt de vista que no està autoritzat pel govern central", lamenta l'eurodiputada.

Per la seva banda, l'eurodiputada italiana Eleonora Forenza ha explicat que els posen "més i més dificultats" per visitar els presos polítics. "Reclamem la seva llibertat, però també el nostre dret a visitar-los", ha sentenciat.

José Bové, una de les figures històriques de l'esquerra verda francesa, també va admetre en una roda de premsa dimecres a l'Eurocambra que l'Estat està posant traves a la seva visita. "Per què no se'ns ha permès?", va preguntar, afirmant que ara estan fent pressió a les autoritats franceses perquè "parlin amb els seus homòlegs a Espanya". "És totalment de bojos", va lamentar.

"Si els presoners volen ser alliberats, han d'acceptar el que diu el govern", ha lamentat Bové, que creu que a l'Estat espanyol la justícia "està sota el poder polític" i "això també és un problema per a la Unió Europea", ha conclòs.

