Cospedal humilia Iceta per la seva proposta sobre una hisenda federal

Pel candidat socialista, també seria una manera de complir amb la sentència del TC sobre l'Estatut perquè "entén aquest principi de manera que la contribució interterritorial no col·loqui en pitjor condició relativa a qui contribueixi respecte a qui se'n beneficia".

Iceta ha defensat la "reforma urgent" del sistema de finançament actual, aprovat el 2009, sense necessitat a esperar a introduir canvis a la Constitució. Per tot això, Iceta suggereix crear un "vincle fort" entre la recaptació conjunta de l'IRPF, l'IVA i els impostos especials i el finançament de les competències relacionades amb l'estat del benestar transferides a les comunitats.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, amb la mà dreta senyalant endavant en la presentació de la plataforma de suport com a candidat del 21-D

