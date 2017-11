Podem presentarà un recurs contra el 155 al Tribunal Constitucional

No hi ha cap vot

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmat que en "breus" presentaran un recurs contra l'aplicació del 155 al Tribunal Constitucional. Cal recordar que el TC no va admetre a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar el 27 d'octubre el govern de la Generalitat de Catalunya contra l'acord del ple del Senat per aprovar les mesures del 155.

Iglesias ho ha anunciat poques hores després que el portaveu adjunt d'ERC, Gabriel Rufián, demanava al líder de Podem que fes el pas", ja que eren forces que tantes coses tenien en comú".

ERC celebra que rectifiquin el seu error

Podem ha rebutjat públicament l'aplicació del 155 des del principi, però fins ara no havia plantejat presentar un recurs als tribunals. En aquest sentit, el portaveu d'Esquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha celebrat el gir de "rectificació" de la formació que lidera Pablo Iglesias. "Està bé que quan la gent s'equivoca, assumeixi els errors i corregeixi", ha dit, tot afegint que Podem "tenia la possibilitat de fer-ho i per alguna circumstància que se'ns escapa no ho va fer en el moment que tocava".

Recurs en solitari

D'altra banda, el número dos del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, ha explicat que estan en negociacions amb el grup d'Iglesias des del dimarts i ja hi ha hagut "intercanvi d'esborranys" per acabar de fixar una proposta conjunta. "Seria de sentit comú i d'economia processal que féssim un sol recurs", ha manifestat Xuclà.

Hores després però, el portaveu adjunt d'En Comú Podem al Congrés, Josep Vendrell, ha tancat la porta al PDeCAT i ha assegurat que presentaran en solitari el recurs. Acusa PDeCAT i ERC de ser "corresponsables" de la situació política a Catalunya. "La nostra postura és coherent amb el 'no' al 155 i el 'no' a la DUI", ha manifestat Vendrell des del Congrés.