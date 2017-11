ERC farà un recompte paral·lel el 21-D per evitar la 'tupinada' de l'Estat

Última actualització Dijous, 30 de novembre de 2017 13:30 h

La campanya 'La democràcia sempre guanya' busca "denunciar, protegir i construir"

ACN | ERC farà un recompte paral·lel el 21-D per garantir que l'Estat no faci una "tupinada" amb els resultats dels comicis. La formació compta amb 14.000 apoderats: els 8.000 habituals i els 6.000 que s'han inscrit a través de la pàgina web.

Els cartells de la campanya d'Esquerra per al 21-D

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha anunciat que el recompte paral·lel té l'objectiu d'evitar "una tupinada" amb el resultat dels comicis per part de l'Estat, ja que aquest cop és el govern espanyol qui controlarà l'escrutini.

Sabrià ho ha explicat durant la presentació de la campanya de la formació per a les eleccions del 21-D. El lema serà 'La democràcia sempre guanya' i es planteja com una rèplica a l'aplicació del 155 per part de l'Estat. "On ells ens han aplicat violència i formes poc democràtiques, nosaltres responem dient que el que compta són els vots i la democràcia", ha sentenciat el portaveu.

Els tres eixos de la campanya són denunciar la repressió i el 155, protegir les institucions usurpades pels "homes de negre" i construir "un govern de caràcter republicà".

Els actes de la campanya començaran dilluns a Vic, localitat natal de Marta Rovira, i acabaran el dia 19 a Sant Vicenç dels Horts, municipi d'Oriol Junqueras. La campanya d'ERC tindrà un pressupost de 1.800.000 euros.

