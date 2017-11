Última actualització Dijous, 30 de novembre de 2017 14:00 h

L'unionisme espanyol no hi entén de dretes o esquerres

21 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | Cal tornar a citar Josep Pla i la seva encertada sentència: "no hi ha res que s'assembli més a un espanyol de dretes que un espanyol d'esquerres". I no ens referim al PSC, que ja ha demostrat sobradament la bona sintonia que té amb la dreta espanyola. Ara parlem de l'esquerra progressista i rupturista espanyola, Podemos. Un dels seus màxims actius polítics, l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, ha hagut d'acontentar la seva parròquia abraçant el discurs que fa l'unionisme més recalcitrant.

Ahora Madrid té clar que si denomina els consellers engarjolats a Madrid com 'presos polítics' perdrà adeptes i vots. És per això que l'alcaldessa de la capital del regne d'Espanya, Manuela Carmena, ha declarat que al seu grup municipal ningú ho considera així: "no es tracta de presos polítics". Per afegir aigua al vi, però, llavors ha intentat fugir d'estudi: "això no impedeix que pensem que les mesures de repressió no siguin les adequades per resoldre el conflicte".

Per Carmena la solució és senzilla: "per abordar els problemes s'ha d'escoltar", ha declarat al Ple de Cibeles després que el PP hagi retret a la regidora que no es pronunciés sobre la qüestió dels 'presos polítics'.

Notícies relacionades