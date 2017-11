Albert Rivera ja viu 'com un rei' a Madrid

Última actualització Dijous, 30 de novembre de 2017 16:30 h

Redacció | Albert Rivera va abandonar Barcelona per seguir la seva carrera política espanyola i es va instal·lar a Madrid, prop del Congreso per a poder anar-hi a peu. Però la seva fama i notorietat a l'Estat així com la seva influència en l'esdevenir de les decisions del Gobierno han fet que la seva figura hagi ascendit a la categoria d'estrella. Per això, se'n va a viure rodejat de VIPs a la ciutat espanyola que més alta té la renda per càpita: Pozuelo de Alarcón.

Pozuelo d'Alarcón és un dels refugis preferits pels famosos i celebrities espanyols. Segurament, aquest és el motiu que ha fet decidir-se a Albert Rivera per traslladar-se a viure a aquest petit municipi de 80.000 habitants i viure amb la seva xicota, Beatriz Tajuelo.

El líder de la formació taronja ha escollit una casa als afores del municipi que es troba dins d'una exclusiva urbanització i tindrà de veïns a Cristiano Ronaldo o Borja Thyssen, diferents familiars dels Borbons, amb restaurants on hi van polítics d'alt rang o futbolistes i on hi ha les dues escoles més cares de l'Estat: The British Council o el Colegio Americano que costen més de mil euros mensuals i el Club Hípico de Húmera on practiquen amb els cavalls els fills de la 'nietísima', Carmen Martínez Bordiú.

Rivera viurà a una casa de dues plantes i d'estil cúbic, un petit jardí annex al menjador que té més de 150 metres quadrats repartits en dues plantes, un ampli saló, un bany principal, diversos lavabos i dues places de garatge amb entrada comunitària.

La nova llar del líder de Ciutadans, que supera el milió d'euros, compta amb seguretat privada de 24 hores i una piscina comunitària.

