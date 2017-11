Més de 40.000 firmes demanen al Gobierno que el 21-D sigui dia no laborable

Última actualització Dijous, 30 de novembre de 2017 16:00 h

La Fapac denuncia que no es garanteix la conciliació laboral i familiar

Redacció | La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya (Fapac) ha recollit més de 40.000 firmes i les ha enviat al registre de la Delegació del Govern a Catalunya per demanar que el 21-D sigui dia no laborable. El Gobierno va decretar el 21-D com a dia no lectiu als centres docents de Catalunya i això, segons la Fapac, no garanteix la conciliació laboral i familiar.

La federació, que va iniciar la campanya per la plataforma Change.org fa dues setmanes, reitera que aquest suport és una mostra evident de la voluntat d'una gran part de la societat que reclama que el 21-D es garanteixi la conciliació laboral i familiar, i per tant, el dret a vot.

Tanmateix, la petició estima que davant el "context d'anormalitat democràtica", decretar el 21 de desembre no laborable, ajudaria que la jornada es desenvolupés amb més normalitat.



La presidenta de la FaPaC, Belén Tascón, va remarcar la complicació un dia més de conciliar la vida laboral i la familiar i per això considera que les eleccions haurien de ser en un dia no laborable i lamenta que s'hagi trencat el ''consens social'' de fer els comicis en diumenge o festiu.



Amb tot, la plataforma ha demanat reunir-se amb el delegat del gobierno a Catalunya, Enric Millo, per explicar-li personalment els motius de la demanda.

