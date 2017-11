Un brindis pel català

30 de novembre de 2017, 20.43 h

El Pixanet no s'amaga que ens menysté absolutament i en fa ostentació. D'acord. Per mi, doble plaer quan prengui qualsevol cava que no sigui d'aquesta gent tan ufana i tan superba. No podria evitar pensar en la caspa cada vegada que fes un glop.