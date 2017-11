[Vídeo] Un diputat de Cs al Congreso fa la pitjor imitació mai vista del Chiquito

El diputat de Ciudadanos per Màlaga, Guillermo Díaz, ha imitat Chiquito de la Calzada durant un discurs a la comissió de Cultura del Congreso. El problema ha estat que no s'ha adonat de la vergonya aliena que causaven les seves paraules per un doble motiu.

Per una banda, la imitació de Díaz, segurament, ha estat la pitjor de la història. L'entonació monòtona i seriosa, sumada amb l'ús de les expressions del Chiquito sense la més mínima gràcia, han esdevingut incòmodes entre els diputats allà presents, que no sabien on amagar-se o si riure o plorar. El "te das cuen" o el "jarl" de l'humorista no funcionen si es diuen com si s'estigués a missa.

A més, d'altra banda, s'ha frivolitzat amb una de les massacres i matances més sanguinàries i violentes de la història: la conquesta espanyola d'Amèrica. Mentre imitava en Chiquito, el discurs donava suport a una proposició no de llei presentada pel PSOE per commemorar les conquestes de Magallanes i Elcano al segle XVI. Mentre parlava de les batalles i els morts, anava intercalant 'Por la gloria de mi madre'; 'fistro duodenal', 'cuidadín' '¿cómorr?'; 'al ataquerrr'; 'pupita'; y 'hasta luego'.

Aquí el moment: