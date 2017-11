Qui és qui a la Junta Electoral Central?

Última actualització Dijous, 30 de novembre de 2017 19:30 h

Hi ha un assessor de C's i perfils crítics amb l'escola catalana

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Redacció| Darrerament, la Junta Electoral espanyola ha ocupat titulars als mitjans de comunicació per haver ordenat la prohibició de tot allò que recordi l'existència de presos polítics i un Govern exiliat en la carrera cap al 21-D. Per entendre el seu paper, és important conèixer qui forma part d'aquest òrgan, que té l'objectiu d'assegurar que les eleccions es duguin a terme amb garanties.





Notícies relacionades

La Junta Electoral Central la formen vuit jutges del Tribunal Suprem escollits per sorteig pel Consell General del Poder Judicial, juntament amb cinc catedràtics del món del dret, la política o la sociologia proposats conjuntament pels partits del Congrés espanyol (PP, PSOE, Ciudadanos i Podemos). Tot i que han de ser canviats per altres perfils noranta dies que es constitueixi la cambra baixa, repetiran a la Junta Electoral Central de cara als comicis catalans.El president és el jutge del TS, Segundo Menéndez, que -com va avançar 'Vilaweb'- va confirmar la sentència del TSJC (arran d'una denúncia de Convivència Cívica Catalana) que obligava el Departament d’Educació de la Generalitat a demanar per la llengua habitual dels alumnes en la preinscripció escolar de primària i secundària. Un altre dels membres de la Junta Electoral també s'ha mostrat crític pel que fa a l'escola catana, Lourdes Nieto López, proposada pel PP.D'altra banda, entre els magistrats també hi ha Luciano Varela, encarregat de la causa contra el jutge Baltasar Garzón i, entre els catedràtics escollits pels partits espanyols -que, per altra banda, compten amb molt poca representació a Catalunya- destaca el perfil d'un dels assessors ocasionals de C's, Andrés Betancor Rodríguez.