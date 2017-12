És a dir, que cohibeix a la plantilla de El Periódico d'Enric Hernández per evitar que mostrin el seu suport als companys de l'SPORT. El treballador de El Periódico demana que es faci "una crida pública a què la gent que pugui" perquè es passi per la redacció del diari "els dies i hores indicades".

Aquesta persona, que es vol mantenir en l'anonimat, ha assegurat que "el comitè d'empresa d'El Periódico va enviar un comunicat a la seva plantilla per solidaritzar-nos amb aquesta crida". Però el treballador segueix: "només cinc minuts després, l'empresa ha contestat amenaçant greument a tots els treballadors que se solidaritzin amb aquesta convocatòria amb sancions i represàlies de tota mena".

Tal com ha explicat un membre del Comité d'Empresa de El Periódico, també del Grupo Zeta, els treballadors del diari SPORT, com a mesura de protesta, han convocat unes aturades a la porta del diari, al carrer Consell de Cent, 423 de Barcelona) d'una hora al dia, de 17:00 a 18:00 hores. Van començar el 29 de novembre i tenen previstes també aturades pel 4 i 5 de desembre.

L'agonia no s'atura als treballadors del Grupo Zeta. Fa pocs dies que l'empresa ha anunciat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) pels treballadors de l'SPORT, que preveu reduir fins a un 42% de la plantilla del diari esportiu, el que significa l'acomiadament d'uns 35 treballadors. Les protestes no s'han fet esperar però l'empresa ha contestat amb amenaces.

