La Semaine no entèn per què Macron i Europa donen suport a la ''màfia espanyola''

D'altra banda, el mitjà trasllada als ciutadans francesos les paraules de l'excap d'Afers Interns de la policia espanyola, el comissari Marcelino Martín-Blas, quan critica la manera com el Ministeri de l'Interior ha intentat obstaculitzar les investigacions de la justícia en casos de corrupció com el de l'ex comissionat de policia proper al Partit Popular, José Manuel Villarejo, que reintrodu¨a a Espanya i altres països fons de la Unió Europea procedents d'activitats il·lícites. Explica 'La Semaine du Roussillon' que el PP "ha utilitzat els seus poders per frenar els assumptes d'actualitat" i ha pressionat jutges i policies per destruir proves. Des del diari francès també recorden totes les persones relacionades amb casos de corrupció del PP que han mort en els darrers temps i es mostren escandalitzats per la manera com les clavegueres d'Interior van actuar per atacar els seus adversaris polítics catalans i la informació que es va amagar als Mossos d'Esquadra en relació als atemptats a Barcelona i Cambrils del passat agost.



En aquest sentit, es pregunten què està fent Europa i com pot donar suport al "règim corrupte de Madrid" i al seu cap, Mariano Rajoy. "Es pot entendre l'ansietat relacionada amb la demanda d'independència de Catalunya, i la mateixa negativa a admetre aquest desig d'independència dels catalans. Però no podem entendre el suport infal·lible a la part corrupta a aquest nivell", sentencien. I afegeixen que recolzant al PP, Europa i la seva "lògica de no intervenció" ha transmès fins ara el missatge que el seu objectiu és "donar suport als règims corruptes i així construir una Europa de la corrupció. Això suggereix que Europa, la idea mateixa d'Europa, està morint lentament entre Madrid i Barcelona".