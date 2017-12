La premsa espanyola acusa Podemos de ser aliat de l'independentisme

1 de desembre de 2017, 09.35 h





MOLTA "MERDA", com diuen els del mont del art. CONSELLERS I ELS JORDIS......ESTEM AMB VOSALTRES......!!



I no dic SORT, perquè no hi crec. Sempre es casualitat......



Casualitat que no m'aixequi amb mal humor, que no tingui malt de cap o hagi dormit malament o hagi rebut una trucada .......... Ve esperem que un bon cafè i una aspirina, ajudi al nostres.