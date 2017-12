JxCat, ERC i la CUP negocien tres punts comuns als seus programes

Última actualització Divendres, 1 de desembre de 2017 10:15 h

ACN | La directora de la campanya de Junts per Catalunya (JxCat), Elsa Artadi, ha anunciat que estan negociant tres punts programàtics amb ERC i la CUP de cara a les eleccions del 21-D. D'aquesta manera, descarta l'esborrany dels nou punts conjunts negociat amb els republicans.

La cap de campanya de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, a l'acte de presentació dels candidats de la demarcació de Barcelona

En una entrevista a 'El matí de Catalunya Ràdio', la número 10 de la llista que encapçala Carles Puigdemont, ha anunciat que aquests tres punts encara no estan tancats i es continuaran negociant en una reunió de dilluns que ve, però ha fet cinc cèntims sobre el contingut.En primer lloc, exigir l'alliberament dels presos polítics i la fi de l'aplicació de l'article 155. En segon lloc, reivindicar el resultat del referèndum de l'1-O, remarcar que aquell va ser el "resultat legítim" i establir que el 21-D ha de servir per a ratificar-lo. Per últim crear un procés constituent que serveixi per "eixamplar la base".D'altra banda, la directora de la campanya de JxCat ha respost la secretària general d'ERC i número dos dels republicans, Marta Rovira, que només hi pot haver un sol Govern, i que aquest ha de tenir Puigdemont com a president i el cap de llista d'ERC, Oriol Junqueras, com a vicepresident.