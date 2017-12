Declaren els consellers i els 'Jordis' al Tribunal Suprem

El primer de fer-ho ha estat el vicepresident destituït per l'estat, Oriol Junqueras, que ha arribat al TS junt amb Raül Romeva. Aniran de dos en dos al Suprem per aquest ordre: Carles Mundó, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull i Jordi Turull. Els últims a declarar seran el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart i l'exlíder de l'ANC, Jordi Sànchez.

Han arribat poc després de les 9 del matí amb un furgó de la Guàrdia Civil procedents de Soto del Real, Estremera i Alcalá-Meco. Els investigats esperaran el seu torn de declaració als calabossos de l'Audiència Nacional, situada al costat del Suprem, i aniran sent traslladats davant de Llarena en cotxe.

