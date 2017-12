La Caixa de Solidaritat, a punt per fer front a les possibles fiances

Última actualització Divendres, 1 de desembre de 2017 11:15 h

La republicana Ester Capella diu que està tot preparat perquè l'alliberament sigui efectiu de forma "immediata"

1 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



ACN | El vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Agustí Alcoberro, ha assegurat dijous al vespre que la caixa de solidaritat de l'entitat està "preparada per actuar". D'aquesta manera, l'ANC diu que podria fer-se càrrec de les eventuals fiances a què s'hauria de fer front per eludir la presó que el magistrat del Tribunal Suprem pugui imposar aquest divendres a Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i la resta de consellers empresonats. La Caixa de Solidaritat també va fer front a les fiances dels membres de la mesa.

Tanmateix, la diputada d'ERC, Ester Capella, ha assegurat aquest matí davant les portes del TS, que ja tenen els diners a punt per poder pagar les fiances dels vuit consellers empresonats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en cas que el jutge decideixi deixar-los en llibertat, per tal que la llibertat sigui "efectiva de forma immediata".



"No els pertoca estar a la presó ni cinc minuts més", ha manifestat Capella. Els diners, segons confirma, surten de la caixa de solidaritat i ha considerat que és una quantitat "raonable". En aquest sentit, ha agraït a tots els que han contribuït.



Per la seva banda, Alcoberro s'ha mostrat cautelós i espera que la fiança no arribi a la xifra "insòlita" de Carme Forcadell, que va ser de 150.000 euros, perquè "s'hauria de multiplicar per deu", ha avisat. "Esperem no haver-hi d'arribar, però ara mateix hi ha fons per plantejar una resposta", ha destacat el vicepresident de l'ANC.



Pel que fa a l'estratègia de defensa dels consellers i els 'Jordis', Capella, que com a advocada ha visitat els consellers empresonats, treu pes al fet que hagin d'acatar davant del jutge el 155 i creu que, amb aquesta acció, es busca "un plus de venjança". "Quan a algú se l'obliga a renegar o evitar defensar unes idees ens recorda a èpoques pretèrites", critica. I ha remarcat que no cal que els consellers destituïts acatin el 155 perquè "és evident que està en vigor i qui té les regnes és el govern espanyol".





Notícies relacionades