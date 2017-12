L'estratègia dels consellers per eludir presó treu de polleguera al PPC i C's

Última actualització Divendres, 1 de desembre de 2017 12:15 h

Els acusen de mentir i enganyar els catalans

ACN | La possible llibertat dels presos polítics que aquest divendres declaren davant el jutge del Suprem treu de polleguera al PPC i C's. En aquest sentit, el director de campanya del PPC, Santi Rodríguez, ha enviat un missatge als consellers empresonats per dir-los que "la democràcia s'exerceix per convicció i no per covardia per obtenir un benefici propi". La líder de C's, tot i que no ha volgut aprofundir massa en la qüestió, ha acusat els dirigents independentistes d'enganyar els catalans.

En roda de premsa, Rodríguez ha respost d'aquesta manera el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, que a través d'un missatge a Twitter ha demanat als consellers que facin "el que calgui" per sortir de la presó.Rodríguez ha afegit que no seria coherent que avui declaressin en un determinat sentit davant el Suprem i, en canvi, continuïn amb "l'engany" fent una cosa diferent en l'activitat política i als programes electorals.Per la seva banda, la líder de C's, Inés Arrimadas, ha dit que respecten les decisions judicials "sempre" però ha advertit que "si aquesta gent torna a governar, tornaran a fer el mateix”.A més, Arrimadas ha deixat entreveure que el possible acatament de la llei i de l’article 155 davant el TS per eludir la presó no tindria massa credibilitat per a ella perquè els dirigents independentistes estan “acostumats a dir coses molt diferents davant els jutges, als mítings i al Parlament de Catalunya”.