Àngels Martínez dilapida la carrera política de Coscubiela amb un sol tuit

Última actualització Divendres, 1 de desembre de 2017 14:10 h

Assegura que l'ecosocialista "només fa nosa"

Gerard Sesé @gerardsese | Àngels Martínez, una de les veus díscoles de la coalició Catalunya Sí Que Es Pot, ja desapareguda, va mostrar duran la legislatura que les seves conviccions passaven per davant de les ordes de Joan Coscubiela i l'ala més unionista de l'esquerra autoanomenada progressista. Compartir grada i formació política amb Joan Coscubiela devia ser tan esgotador per Martínez que s'ha deixat anar a Twitter amb una contundent afirmació.

Àngels Martínez, que va protagonitzar una de les imatges més impactants que s'han produït mai al ple del Parlament quan, malgrat els seus problemes de mobilitat, va retirar les banderes espanyoles que els diputats del PP van deixar a les grades el 7 de setembre, ha destrossat la carrera de Joan Coscubiela en un sol tuit.

I ho ha fet aprofitant un gag del Polònia, el programa de sàtira política de TV3, per a carregar durament contra els comuns i les que provenen d'ICV.

Martínez feia esment a un dels gags del programa on es feia referència que escoltar els discursos de Coscubiela es feia etern. Martínez contesta que els discursos de Coscubiela "No valen per res Gabriela, sols per fer nosa."





Diu la @mgabriela_serra del #PoloniaTV3 q 2 anys escoltant discursos del Coscu valen per 7 anys. No valen per res Gabriela, sols per fer nosa. https://t.co/8jpLrXX2eZ — angelsmcastells (@angelsmcastells) 30 de novembre de 2017

