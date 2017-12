La justícia espanyola s'acarnissa amb els presos polítics

Última actualització Divendres, 1 de desembre de 2017 13:45 h

El jutge del TS ajorna a dilluns la decisió de deixar en llibertat als consellers i els 'Jordis'

ACN | Els vuit consellers empresonats, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart ja han declarat davant del magistrat Pablo Llarena al Tribunal Suprem. Les declaracions són a petició de les defenses i no han superat la mitja hora perquè el magistrat no ha entrat en qüestions de fons sinó que vol saber si han canviat els motius pels quals la magistrada de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, els va enviar a presó incondicional. Aquest cop però, Pablo Llarena no ha decidit al moment com amb els membres de la mesa del Parlament i ha ajornat la decisió a dilluns.

El primer a declarar ha estat Oriol Junqueras, seguit dels consellers d'ERC Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa. Després, per ordre, han comparegut els consellers del PDeCAT Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Josep Rull i Jordi Turull. Per últim, ha estat el torn del líder d'Òmnium, Jordi Cuixart, i ha tancat les declaracions l'expresident d'ANC i número 2 de la candidatura de per Junts per Catalunya, Jordi Sànchez.

Tots ells s'han ratificat en els arguments dels escrits presentats per les defenses. El jutge no dictarà la interlocutòria fins dilluns.

No tots responen a la Fiscalia

Oriol Junqueras i Raül Romeva només han respost al seu advocat, Andreu van den Eynde, i s'han negat a contestar a la fiscalia. En canvi, la consellera d'ERC, Dolors Bassa i el republicà Carles Mundó han contestat només a algunes de les preguntes plantejades pel ministeri públic.

Per part del PDeCAT, Meritxell Borràs ha contestat a totes les preguntes que li han plantejat les parts. Per part de Josep Rull, ha respost totes les preguntes menys a l'advocat de VOX, que és acusació popular.

Arguments per a la llibertat

En els escrits entregats per les defenses dels consellers empresonats, els lletrats coincidien en remarcar que la situació dels empresonats ha canviat, que ja no ostenten cap càrrec i que, per tant, ha desaparegut el risc tant de reiterar com de destruir proves.

A més, molts d'ells, a excepció de Borràs i Cuixart, són candidats a les eleccions del 21-D, un argument que esgrimeixen per defensar que no hi ha risc de fuga.

