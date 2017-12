Carles Viñals Casado SantVicent del Raspeig SantVicent del Raspeig

1 de desembre de 2017, 16.50 h



La normalitat de les televisions espanyoles, no convidar cap imdependentista. La normalitat de TV3, convidar tots els dependentistes. És només un botó de mostra, però no patiu; en tenim molts més.



I és que nosaltres els catalans hem de ser els campions de la imparcialitat, fins l'extrem, si cal, de pitar "penaltys" contra el nostre equip, només de veure que el contrari va perdent. Si això nostre no és sado-masoquisme, que vingui Déu i ho vegi.



Per cert, parlant de Déu, ara que la...