El 155 deixa ''fulminantment'' sense feina una trentena de tècnics de la Generalitat

Dastis dona "instruccions explícites" de fer fora "tot el personal" de les delegacions de la Generalitat a l'exterior

ACN| Els treballadors públics de les delegacions de la Generalitat a l'exterior han estat acomiadats: el personal de les delegacions de París, Londres, Berlín, Lisboa, Viena, Washington, Copenhagen i Roma perdran la seva feina, tot i que en la majoria dels casos tenien contractes indefinits, de caràcter local -és a dir, d'acord amb la legislació britànica, francesa o italiana-, i havien participat en un concurs públic per accedir a les seves places. Segons ha pogut saber l'ACN, una trentena de persones perdran la seva feina arran del 155, que suposa el desmantellament de totes les oficines de la Generalitat a l'exterior, excepte la de Brussel·les.

Tot i que no eren funcionaris, sí que eren treballadors públics i són per ara els únics sense rang directiu acomiadats pel 155. De fet, tots tenien feines de caràcter "tècnic" i han estat acomiadats de forma "fulminant", segons han explicat fonts coneixedores de la situació a l'ACN. Els treballadors van rebre dijous a la tarda un correu electrònic notificant-los que perdien la feina en data 30 de novembre, és a dir, aquell mateix dia, tot i que ara cal que rebin formalment, i no només de forma electrònica, la carta d'acomiadament. A cada delegació hi quedarà una sola persona dedicada a tasques administratives de liquidació de les oficines, i que perdrà la feina a finals de desembre.



La carta d'acomiadament, que va signada pel Secretari General d'Exteriors Aleix Villatoro, diu que "en compliment de les instruccions del Ministerio de Exteriores (MAEC)" els contractes laborals queden "extingits" per aplicació del Decret 945/2017 que regula el 155. "He rebut instruccions explícites del MAEC", diu Villatoro, "sobre la necessitat de procedir a l'acomiadament, amb data 30 de novembre, de tot el personal que presta serveis a les Delegacions del Govern a l'exterior". A la carta, es notifica als treballadors que se'ls "indemnitzarà d'acord amb la normativa aplicable".

El 9 de novembre el ministeri d'Exteriors va autoritzar els treballadors a reincorporar-se als seus llocs de feina per fer "gestió interna i administrativa", però en cap cas "cap acte institucional", ja que les delegacions es consideraven "tancades". El Departament d'Exteriors de la Generalitat va dir-los que volia "explorar" la possibilitat de traslladar-los a d'altres organismes públics dins del seu àmbit geogràfic, i els va demanar les seves preferències, però finalment no ho ha pogut fer i s'ha procedit al seu acomiadament.



Segons ha pogut saber l'ACN de fonts properes als treballadors, els acomiadaments es consideraran "improcedents" i molts creuen que s'estan vulnerant els seus drets laborals. Molts pensaven que la seva situació laboral quedaria en suspens a l'espera dels resultats de les eleccions del 21-D, i han quedat sorpresos per aquests acomiadaments "fulminants". L'obertura de delegacions a l'exterior és, de fet, un dret reconegut a l'Estatut i les seves tasques no són exclusivament de caràcter polític, sinó que el personal fa molts informes tècnics sobre els desenvolupaments en matèria econòmica, social o mediambiental en els seus països.