La Guardia Civil insulta els Mossos en un tuit

Última actualització Divendres, 1 de desembre de 2017 17:15 h

Els Mossos accepten les disculpes de la greu errada

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Gerard Sesé @gerardsese | La Guardia Civil ha fet des del seu perfil oficial un tuit que insultava la professionalitat dels Mossos d'Esquadra aprofitant una notícia que afectava a partits unionistes. La greu publicació ha estat esborrada i s'ha acompanyat d'un nova demanant perdó, però el mal ja estava fet. Com no podia ser d'una altra manera, el cos policial català ha acceptat les disculpes.

El perfil oficial de la Guardia Civil posava en dubte aquest matí la professionalitat dels Mossos. Es feia ressó d'una notícia de El Mundo que explicava com havien aparegut uns ninots penjats d'un pont amb els logos de Ciudadanos, PP i PSC. El tuit afegia: "Pues si son los Mossos que investigan vamos a ponernos cómodos".

Com no podia ser d'una altra manera, el tuit ha estat esborrat i han demanat disculpes al cos català i han assegurat que la persona responsable de les xarxes socials havia comès un error així com que es depurarien responsabilitats.

Diferents internautes, però, han pogut captar el tuit que demostra realment el que pensen els cossos policials espanyols dels Mossos i la catalanofòbia que existeix dins la policia espanyola. La policia catalana ha acceptat les disculpes.

Un componente de nuestro equipo de RRSS ha cometido un terrible error referente a la noticia aparecida en varios medios sobre unos muñecos colgados de un puente con los logos de PP, Cs y PSC

Queremos pedir disculpas a los compañeros de @mossos y vamos a depurar responsabilidades — Guardia Civil (@guardiacivil) 1 de desembre de 2017

Notícies relacionades