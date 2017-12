Toni Cantó celebra el Nadal amb una associació masclista i homòfoba

No hi ha cap vot

Feminismo, animalismo, homosexualismo... Diversas corrientes dedicadas a imponer su visión del mundo por medios políticos... a los demás — Club de los Viernes (@clubdeviernes) 10 d’octubre de 2017

Al web del 'Club de los viernes', ens podem fer una idea de -com ells mateixos escriuen- qui hi cap entre les seves files: "els que no volen obrir les fronteres als refugiats" o "els que creuen que la família és només la unió en matrimoni d'un home i una dona", són benvinguts al club. L'associació s'ha mostrat sense vergonyes en contra dels drets LGTBI o el feminisme i -entre els seus membres- també hi ha membres del partit d'ultradreta VOX.