Mantenen “una preocupació pel moment que viu Catalunya i sobretot per la convivència i els efectes econòmics del procés"

ACN | El president de SCC ha qualificat la trobada d'aquesta tarda amb Ada Colau, l'alcaldessa de Barcelona, de “molt cordial”. Durant la conversa, de quasi una hora de durada, Rosiñol s’ha presentat com a nou president i ha traslladat a la comú“la preocupació per aquesta possible posició d’equidistància que ha expressat algun cop Colau respecte de qui incompleix la llei i qui la fa complir”. “Li hem dit que això és impossible des del punt de vista de l’estat de dret. Qui incompleix la llei és qui té la càrrega de la culpabilitat i qui la fa complir és qui defensa els drets i llibertats dels catalans”, ha afegit.

Amb tot, Rosiñol ha explicat que han volgut centrar la reunió en les intencions “compartides” de “recuperar la convivència entre tots els catalans” i en la voluntat de l’entitat de “tancar la fractura social derivada del procés independentista”. En aquest sentti, han demanat a Colau “col·laboració quan SCC faci algun acte, perquè es vegi que es pot fer una defensa de qualsevol idea des de l’estat de dret”.

L’Ajuntament explica que "comparteix preocupacions" amb SCC

Després de la reunió, Ada Colau no ha volgut fer declaracions, però el regidor de Presidència, Eloi Badia, ha comparegut davant els mitjans per explicar que la trobada ha estat “cordial, com amb totes les entitats de la ciutat”. El regidor ha constatat que tant SCC com l’Ajuntament mantenen “una preocupació pel moment que viu Catalunya i sobretot per la convivència i els efectes econòmics” del procés. A més, Badia ha “celebrat” que SCC hagi volgut “deixar clar a la reunió que es desmarquen dels grups d’extrema dreta que podien estar al voltant de les seves manifestacions”. “Era també una preocupació nostra, hem agraït el gest i hem ofert col·laboració per treballar en aquests aspectes”, ha afegit.

