La Junta Electoral fa els ulls grossos amb l'extrema dreta mobilitzada per evitar que la CUP tanqui el seu programa

No hi ha cap vot

El Síndic de Greuges estudia l'actuació de la Junta Electoral Central



El síndic de greuges, Rafael Ribó, s'ha mostrat "amoïnat" aquest divendres per les decisions que està prenent la Junta Electoral Central, ja que considera que podrien emmarcar-se fora de les seves competències i, fins i tot, traspassar la legalitat constitucional. Segons el Síndic, la campanya electoral, que comença el proper dilluns, podria dur-se a terme sense preservar el dret a la igualtat de condicions per a totes les candidatures i, per aquest motiu, la institució que defensa els drets de les persones supervisarà totes les possibles afectacions i dificultats que puguin trobar els candidats.



Ribó també ha anunciat que investigarà la pàgina web del Ministeri de l'Interior per determinar si pot ser classificada com a mecanisme per incitar la catalanofòbia. A més, ha insistit en la necessitat d'abordar l'actuació policial de l'1 d'octubre en seu parlamentària i monitoritzarà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola, que està portant a "un conjunt de paràlisis de l'activitat institucional i administrativa que atempta drets", ha advertit.

Per altra banda, i arran dels fets dels darrers dies, l’equip jurídic de la CUP està estudiant la possibilitat d’impugnar la composició de la Junta Electoral espanyola. La CUP considera que la Junta està actuant “de part” amb resolucions, com per exemple la prohibició a un grup de jubilats perquè es concentri a Reus per demanar la llibertat dels presoners polítics o no permetre a TV3 utilitzar termes com 'president Puigdemont' o 'consellers empresonats'; fent retirar pancartes on es demana “democràcia” o també prohibint l'ús del color groc, mentre "s’inhibeixen davant de les amenaces de l’extrema dreta davant d’una seu d’un partit independentista".