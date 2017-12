La mà de Déu, a favor de Catalunya?

Però un dels déus del futbol, Diego Armando Maradona, l'argentí que va jugar al Barça, ha desafiat (conscientment o no, però és igual) a tot l'Estat espanyol i les seves institucions unionistes així com els seguidors de la Roja lluint un llacet groc durant el sorteig. De fet, el seu llacet groc ha estat més comentat quasi que els mateixos encreuaments entre els equips nacionals.

COMENTARIS



No hi ha cap comentari

COMENTA

El comentari s'ha enviat correctament. Pots recarregar l'article o anar a la pàgina principal