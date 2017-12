Una periodista espanyola insinua que els ninots penjants són un autoatac de l'unionisme

“Esta chica” “perder el norte”. Yo sin embargo considero este caballero debería cuidar un poquito sus formas. Y no ofenderse tan fácilmente. Por qué se molesta? https://t.co/n8xryOpS3i

Poc després el secretari General Grup Popular a l'Assemblea de Madrid i vicesecretari de la Sectorial del PP de Madrid i Responsable de l'Àrea Electoral l'ha contestat, nerviós: "Si esta chica esta diciendo lo que parece insinuarse es que ha perdido el norte. Alucino". Talegón ha replicat: "Yo sin embargo considero este caballero debería cuidar un poquito sus formas. Y no ofenderse tan fácilmente. Por qué se molesta?"

