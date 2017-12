El PSC de Lleida diu defensar les obres de Sixena mentre Puigdemont és de ''vacances a Brussel·les''

Unes declaracions que han indignat diversos usuaris a la xarxa, fins i tot l'escriptor Quim Monzó, que ha contestat la piulada de l'edil socialista amb un "no tens vergonya".



El ministre de cultura espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, va donar fa uns dies instruccions als òrgans del Departament de Cultura de la Generalitat per traslladar a l'Aragó les 44 obres d'art del Museu de Lleida després d'un litigi judicial que s'ha allargat anys. Se'n creu amb dret perquè l'aplicació de l'article 155 de la Constitució l'imposa com a conseller de Cultura després de la destitució forçada de Lluís Puig. "Tan aviat com es rebi la resposta a la sol·licitud d'informació es procedirà a traslladar-la al jutjat", especificava el ministre en la resposta al requeriment del Jutjat número 1 d'Osca del 15 de novembre. L'Estat va impedir a la Generalitat recórrer aquest requeriment.



L'alcalde socialista de Lleida, Àngel Ros, lamenta ara haver avalat la suspensió de l'autogovern a Catalunya i va demanar a Méndez de Vigo que no executi la sentència que ordena el lliurament de les obres del Monestir de Sixena que hi ha al Museu de Lleida.