Espanya mai negocia: O guanya o perd

Última actualització Dissabte, 2 de desembre de 2017 05:00 h

Els dirigents polítics espanyols són mala gent, busquen la humiliació dels adversaris polítics i si aquests són catalans tenen un plus, el “a por ellos” forma part de la seva manera de fer

Anàlisi de @joanpuig | És un error pregar per aconseguir que els consellers i els líders de la societat civil surtin de la presó. Avui s'ha vist. Sense tenir jurisdicció, el Tribunal Suprem ha decidit humiliar el legítim Govern català i els líders de la societat civil catalana. Un dels motius que pot haver induït al jutge a mantenir engarjolats els presos polítics era que sabia que les famílies dels dissortats s'havien desplaçat a Madrid per a rebre'ls. Esperaven la seva sortida per donar-los caliu i de res ha servit el viatge. El magistrat Emilio de Llera ha decidit que, com a mínim, els presos polítics passin un nou cap de setmana a la presó i ja veurem si el dilluns sortiran tots. Una mostra més de fins a quin punt com "de mala gent" són els individus que controlen les institucions judicials espanyoles: no busquen derrotar els demòcrates sinó que els volen humiliar.

Els demòcrates no poden renunciar a unes eleccions il·legals i les han de guanyar rebentant les urnes amb vots independentistes. D'aquesta manera, demostraran, un cop més, que la democràcia és l'eina capdavantera per aconseguir la llibertat, la República. El sobiranisme no es pot permetre una derrota perquè, aleshores, l'Estat arrasarà Catalunya sense pietat.

Si l'independentisme guanya el 21-D cal exigir garanties prèvies per formar govern:

Serà un greu error si l'independentisme decideix formar govern sense que l'Estat espanyol aboleixi el 155 i la seva intervenció a les institucions catalanes. Si hi ha pacte sobiranista mentre es manté la Generalitat intervinguda, els polítics catalans cauran a la trampa que ha preparat Madrid, gestionar una autonomia intervinguda econòmicament i sense diners, una Catalunya usurpada.

No hi ha marxa enrere. Només la República és la veritable i única solució. Si no l'acabem de construir i les urpes dels polítics espanyols segueixen esgarrapant Catalunya, l'Estat espanyol usarà tots els mecanismes que té al seu abast contra milers de persones i càrrecs electes. Usarà el pes de la seva injusta llei amb sentències inculpatòries i aniquilarà qualsevol veu dissident.

1.- La sortida dels presos i de tots els acusats per la lluita democràtica per aconseguir la independència.

2.- El tancament de tots els processos judicials oberts i el compromís de deixar sense efecte qualsevol causa judicial oberta en contra els demòcrates.

3.- L'Abolició del 155 i que el ministre Montoro alliberi del control els comptes de la Generalitat de Catalunya.

4.- La intervenció d''una comissió d'experts internacionals per investigar la guerra bruta contra Catalunya, incloent-hi el terrorisme econòmic per obligar a fer fora empreses catalanes del país, els diners malversats a la guerra bruta i la valoració dels danys produïts per l'aplicació del 155 i exigir que siguin pagats pel mateix govern espanyol.

5.- La retirada de les forces de la policia espanyola que aquests darrers mesos ocupen Catalunya

6.- Exigir a Europa una mediació per evitar la repressió i l'inici de negociacions per solucionar el conflicte polític que faci possible una negociació bilateral.

