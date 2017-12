Le Monde alerta del poder de l'ANC per fer caure l'economia espanyola

El diari francès explica en un ampli reportatge dedicat al cas català com l'ANC tenia pensat aquest pla, que comptava amb el suport d'un cos d'elit dels Mossos d'Esquadra de 200 agents i una reserva de 2.000 i 3.000 policies: "Teníem pensat un pla per provocar la caiguda de la Borsa i fer pujar les taxes d'interès del deute espanyol perquè Europa i Madrid reaccionessin", assenyala la font anònima.

Segons explica el diari Le Monde, l'organització civil tenia preparats entre 20.000 i 30.000 voluntaris per fer caure la Borsa espanyola. Una acció per interpel·lar directament Europa en una qüestió cabdal: l'economia.

