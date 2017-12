El Govern no esperava cap reconeixement internacional a curt termini

Última actualització Dissabte, 2 de desembre de 2017 11:35 h

El president admet a un setmanari portugués que l'executiu es movia en un marc de temps molt més ampli

Redacció | Durant la sessió del 27 d'octubre al Parlament de Catalunya es va sentir alguna veu que teoritzava sobre un possible reconeixement internacional de la República catalana.

El reconeixement no va arribar, un fet que va provocar que des del nacionalisme espanyol celebressin el suposat fracàs de la diplomàcia catalana. En una entrevista al setmanari portuguès Expresso, el president legítim de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confessat que el Govern no s'esperava recollir cap reconeixement internacional en les "hores, dies, setmanes o mesos posteriors a la declaració d'independència".Segons Puigdemont, l'executiu català no va demanar a "cap país" el reconeixement, ja que "seria dur si ho haguéssim fet i ens l'haguessin rebutjat". En aquest sentit, el president concreta que "mai" van contemplar un calendari que no fos a llarg termini i el Govern es trobava davant una diplomàcia espanyola "molt forta, quan nosaltres no tenim poder diplomàtic".