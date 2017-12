Rivera amenaça amb una ''revolució'' per imposar el bilingüisme

Última actualització Dissabte, 2 de desembre de 2017 12:45 h

Ciutadans accelera el seu discurs contra el model educatiu català

Redacció | El partit d'Albert Rivera se sent fort, les enquestes com les del diari El País els situen com la segona força a Catalunya, no gaire lluny d'Esquerra Republicana.

21-D, ciutadans, rivera

L'optimisme que respira la força taronja pot quedar en res, recordem que les mateixes enquestes que avui els situen en segona posició són les que fa tot just un any, amb les eleccions generals del 20-D, els col·locaven com el partit que lluitava amb el PSOE de Pedro Sánchez per ocupar el lideratge de l'oposició.

L'home és l'únic animal capaç d'ensopegar dues vegades amb la mateixa pedra, Ciutadans escolta les enquestes i dibuixa l'estratègia de campanya. Albert Rivera, que ha participat amb la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas en un acte a Badalona, ha assegurat que amb la presidència de la Generalitat començaran una onada de canvis, una "revolució" que suposa respectar la llei i aplicar el bilingüisme.

Segons Rivera, gran activista contra el model educatiu català, si el 21-D no surt un president constitucionalista a Catalunya, "no resoldrem els problemes d'Espanya".