Iceta aposta perquè el Suprem alliberi els presos polítics dilluns

El cap de llista a les eleccions del 21-D pel PSC, confia que el Tribunal Suprem (TS) apliqui als consellers destituïts i a Jordi Cuixart i Jordi Sànchez les mateixes mesures que va aplicar als membres de la Mesa del Parlament encausats, insistint que la presó preventiva és una mesura "desproporcionada". Tot i respectar les decisions judicials, Iceta veu més "lògic" la posada en llibertat amb el pagament d'una fiança. Ho ha dit en una atenció als mitjans en el decurs de la III Convenció Federalista. Una trobada que ha comptat amb convidats com el president del govern valencià i secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, qui ha defensat la proposta de finançament impulsada pels socialistes catalans. Puig considera necessària una remodelació davant la greu "asimetria financera" existent entre les comunitats autònomes, i el fet que hi ha un dèficit estructural del sistema de finançament de les autonomies 16.000 milions d'euros.

