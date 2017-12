Domènech acusa l'independentisme d'excusar-se amb el TC i Montoro per no fer polítiques socials

Última actualització Dissabte, 2 de desembre de 2017 13:55 h

El candidat dels comuns afirma que ha Barcelona "ho estem demostrant"

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



J.S | El candidat a la presidència de la Generalitat de Catalunya en Comú – Podem (CatECP), Xavier Domènech, insisteix en demanar explicacions als independentistes. En un missatge dirigit a ERC i el PDeCAT, Domenèch ha acusat el govern de la Generalitat d'excusar-se amb el Tribunal Constitucional i Montoro per no fer polítiques "per a la gent".

Segons el candidat de CatComú, “havent-hi Montoro i el TC, que també hem de superar, Barcelona s’ha convertit en la ciutat de l’Estat on més inversió social es fa en aquests moments. El que no és permissible és dir que el problema és Montoro i el TC mentre consoliden retallades de més de 2.300 milions d’euros en sanitat i educació, això no és Montoro ni el TC”.

Notícies relacionades

L'excap de llista d'En Comú Podem ha assegurat que “no podem esperar a què tot allò que estem fent a l’Ajuntament arribi a la Generalitat”. Acompanyat per l'alcaldessa de Barcelona i membres del govern municipal, Domènech ha destacat la gestió de Barcelona en Comú equiparant la situació de l'Ajuntament amb la de la Generalitat: “ni Montoro ni el Tribunal Constitucional poden ser excuses per no fer política per a la gent. Ho estem demostrant a Barcelona, no podem esperar a que tot allò que estem fent a l’Ajuntament arribi a la Generalitat”.