Última actualització Dissabte, 2 de desembre de 2017 14:45 h

L'acusa de prohibir "continguts i expressions"

0 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | Les decisions de la Junta Electoral Central no han deixat indiferent el Síndic de Greuges. Segons Rafael Ribó, prohibir el groc i exigir neutralitat a TV3, amb la censura de paraules com "govern a l'exili" o presos polítics, és inconstitucional.

El Síndic ha volgut mostrar la seva preocupació pel que, considera, és una "censura prèvia de continguts i expressions". Davant uns successos que, a parer seu, poden semblar "irrisoris i ridículs" en realitat són "molt més profunds" com el cas de prohibir el color groc o "prohibicions a les quals s'ha sotmès a expressions tan democràtiques i transparents" com la d'aquells que es van concentrar davant de l'Ajuntament de Reus "per demanar la llibertat dels presos polítics". Les decisions de la Junta Electoral Central estarien traspassant la legalitat constitucional, ja que "atempten contra la llibertat d'expressió i de reunió".