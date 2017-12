[Fotos] Els cupaires paren els peus a la cinquantena de feixistes concentrats davant la seva seu

Última actualització Dissabte, 2 de desembre de 2017 16:00 h

Pluja de cantics contra els ultres espanyols que volien aturar el Consell Polític

Redacció | Una cinquantena de feixistes s'han concentrat aquest matí prop de la seu de la CUP sota l'eslògan de 'Por España me atrevo' per defensar la unitat d'Espanya sota el càntic de Cara el Sol.

Crits d'odi i proclames feixistes, així s'han presentat aquest matí els nacionalistes espanyols que han respost a la crida de 'Por España me atrevo' davant les portes de la seu de la CUP. La concentració, plena de polèmica en una setmana on la Junta Electoral Central ha censurat el color groc en record dels presos polítics i que ha callat davant el que podia ser un matí ple de violència, ha topat amb una contra manifestació dels cupaires que no han volgut deixar sols els companys reunits en el Consell Polític.

No s'han lamentat escenes de violència, i si tot un seguit de proclames creuades com 'No esteu sols, esteu amb els polls', 'I-inte-intel·ligència', 'Aigua i sabó són la solució' i 'Els carrers ja no són vostres' dels ultres mentre els antifeixistes han respost al crit de 'Fora els feixistes dels nostres barris', 'Us cremareu de tant Cara al Sol' i 'Vosaltres, feixistes, sou els terroristes'.