Albiol continua celebrant l'aplicació del 155: ''ha enviat a casa a Puigdemont i Junqueras''

Última actualització Diumenge, 3 de desembre de 2017 05:00 h

El candidat popular treu pit al costat de Mariano Rajoy

Agències - Redacció | Continua l'estat d'euforia en les files populars per l'aplicació del 155. L'article, que pot ser el punt detonant perquè la República guanyi les eleccions del 21 de desembre amb més del 50% dels vots, és encara motiu de celebració per a Xavier García Albiol.

Imatge de Rajoy, Montserrat, Millo i Albiol entrat a l'hotel de Mataró on s'ha celebrat l'acte © Àlex Recolons Comparteix Tweet

Etiquetes 21-D, albiol, pp

El candidat del PPC a les eleccions del 21-D, Xavier Garcia Albiol, com també ha fet Rajoy, no té problemes en reafirmar que gràcies al 155 Catalunya ha pogut recuperar una certa normalitat i "enviar a casa seva" a Puigdemont i Junqueras. El dirigent popular no s'escatima en elogis cap a la decisió del Gobierno en l'aplicació d'un article que inicialment no comptava amb el suport ni de C's ni del PSOE, que ha permès "tancar ambaixades que parlaven malament de Catalunya i Espanya a l'exterior", remodelar la cúpula dels mossos i generar confiança.



La cita electoral legitimarà el 155 o la República, tot i que per al dirigent nacionalista l'independentisme "no està legitimat per tornar a governar". Albiol, encara més, espera que el 21-D serveixi per enviar al "bagul dels records" als membres del govern de Puigdemont i es reafirma en les seves crítiques contra Junqueras i els consellers disposats a assumir la Constitució dins els marges d'interpretació que permet per sortir de presó: "la poden mirar del dret o del revés però que el que mai permetrà és que uns quants decideixin per la resta per separar els espanyols".

