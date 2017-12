Joaquim Juià Juià

2 de desembre de 2017, 17.38 h

Be ara ho he calculat... aquest 18% son 221.000.000.000 ... dos-cents vint i unt mil milions d'euros...¡¡¡¡¡ cada any ¡¡¡¡ que ve a ser el que costen TOTS el funcionaris publics de l'estat.... metges... bombers... professors... administracions...correus... policia.... etc etc... Si Sr Rajoy anem be ... però com diem per aquí "anem be per anar a Sants ¡¡¡¡ .

Com es que el nas no li creix com al Pinotxo.... per aquí no ens ho expliquem.... amb tanta mentida ¡¡¡¡¡