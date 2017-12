CatComú confessa que se sentirien ''frustrats'' si el PSC fes presidenta a Arrimadas

Última actualització Dissabte, 2 de desembre de 2017 18:00 h

Intenta recuperar l'esperit del pacte Colau-Collboni

3 No hi ha cap vot No hi ha cap vot Carregant Carregant



Redacció | La número dos de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, ha reiterat la predilecció dels comuns a arribar a nous acords amb el PSC en el nou escenari parlamentari que s'obri a partir del 21 de desembre.

En una entrevista al Eldiario.es la portaveu del partit ha concretat que les línies vermelles del partit per no pactar és "ni amb els del 3%, ni amb els de la Gürtel, ni amb la seva crossa taronja. Amb els altres depèn, si volen continuar amb estratègies que han estat un fracàs com la unilateralitat, no ens tindran". Una resposta que es resumeix amb l'opció d'una sola força, el PSC de Miquel Iceta.

L'opció d'arribar a un acord amb els socialistes rau també en una condició, "que no acabi investint a Arrimadas". Segons Alamany, en el cas que socialistes i ciutadans arribessin a un acord els comuns quedarien "frustrats", ja que ja no serà possible el canvi Catalunya, quedessin frustrats. I aquí perdria el país, no un partit o un altre, sinó el país.