Junqueras posa data de caducitat a l'ofensiva contra Catalunya

3 de desembre de 2017, 12.53 h

De nou paraules buides i pilotes fora que guanyem, l'ofensiva no depèn d'ell sinó del Rajoy. Ell el que ha de fer és preparar la sortida del pou de merda, dintre del qual ens han situat, amb la mala praxi política, i treballar molt i bé, per assolir la independència, sobra tota la demagògia! Després dels fracassos recollits, el que han de fer és vigilar no caure als mateixos paranys, si no poden millor les seves prestacions, fora i al seu lloc uns altres, la política no ha de ser util... Llegir més