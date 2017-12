ERC intentarà posar la cultura al centre del debat de la nova República

Última actualització Diumenge, 3 de desembre de 2017 11:30 h

Aposta per trencar amb el model estructural actual de la conselleria de Cultura

Redacció | El 21-D Catalunya no només haurà de decidir entre legitimar el 155 o la República, també posarà sobre la taula les llibertats del país i les institucions.

L'exconseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, i la número 8 de la llista d'ERC, Jenn Díaz © Revista Mirall Comparteix Tweet

La victòria del bloc independentista per desplegar la República obrirà un nou marc polític de debat i consens que a ERC volen emmarcar en l'espai cultural. En una conversa publicada avui a Revista Mirall, la número vuit d'Esquerra, Jenn Díaz, escriptora i filòloga, i l'exconseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, exposen com el partit vol canviar el model actual del departament per situar Catalunya al mapa de l'avantguarda europea, un model que consistiria a defugir l'estructura de concedir ajudes als projectes i teixir d'una manera "clara i efectiva" la promoció de nous creadors: "facilitar distribució, eliminar taxes, condicions laborals amb mesures de protecció".

Díaz, que per primera vegada formarà part activa de la vida política, confessa que el pas endavant es deu a les escenes que va patir el país entre el 20 de setembre i l'1 d'octubre, data, aquesta última, on ella va participar activament en la defensa del col·legi electoral del seu municipi. En la conversa amb Joan Solé i Joan Vila de Mirall, Díaz explica com fa un any es "podia considerar equidistant", una posició que ara "no pot amb ella".